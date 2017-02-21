قدم أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز التعازي لأسرة الطالب “نواف الأحمري”، الذي لقي حتفه غرقاً، جرّاء الأمطار الغزيرة التي شهدتها عسير الأربعاء الماضي.
جاء ذلك خلال استقبال الأمير لهم بمكتبه بإمارة عسير صباح اليوم الثلاثاء، حيث سأل سموه الله– تعالى- أن يرحم الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جانبهم، عبر ذوو الطالب عن شكرهم وتقديرهم للأمير فيصل بن خالد على تعازيه ومواساته لهم في فقيدهم.
وكان الطالب “نواف” (12 عاماً) قد توفي غرقاً بعدما جرفت الأمطار الغزيرة في أحد الشوارع، مركبته، حيث عثر على جثته متوفى بعد ساعات من فقده الأربعاء الماضي، فيما نعته إدارة التعليم بعسير وأخلت مسؤوليتها عن وفاته.وفق “أخبار 24”.
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