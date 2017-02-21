شيعت جموع غفيرة من قبائل آل ختارش اليوم الثلاثاء شهيد الواجب جندي أول بالقوات المسلحة مبشر بن جابر الزوعاني إلى مقبرة آل ختارش بمركز بحر أبوسكينة التابع لمحافظة محايل عسير، بعد أن أدوا صلاة الميت على جثمانه.
وكان جثمان الشهيد جندي أول مبشر بن جابر الزوعاني، الذي استشهد أثناء أدائه واجب الدفاع عن الوطن بالحدود الجنوبية، وصل صباح اليوم الثلاثاء إلى مركز بحر أبو سكينة بمنطقة ظهران الجنوب منفذ علب.
فيما أعرب المواطن جابر الزوعاني والد الشهيد عن فخره واعتزازه باستشهاد ابنه في ميدان الدفاع عن العقيدة والوطن.وفق “أخبار 24”.
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