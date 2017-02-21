علمت مصادر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم قلص عدد الأعضاء داخل بعض اللجان التي تقع تحت مظلة إدارة مثل إدارة عمليات كرة القدم، حتى لا يكون هناك عدد أكثر من الاحتياج، وتقع لجنة الاحتراف ضمن هذه اللجان ممثلة بالرئيس طارق التويجري ومنسق وحيد للجنة، وإنهاء تكليف أي شخص غير مرتبط بالاتحاد ولديه وظيفة أخرى، وإعادة الموظف في هيئة الرياضة إلى عمله السابق.
من جهة ثانية تتولى أمانة اتحاد الكرة ملف نادي الشباب ضد الحارس محمد العويس، وتكليف لجنة خاصة لهذا إلى حين الانتهاء منه ومن ثم إصدار القرار النهائي. وفق “الرياض”.
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