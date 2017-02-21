كشف أحمد العقيل نائب رئيس لجنة المسابقات السابق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن وليد عبدالله حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، وربيع سفياني مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، لن يتمكنا من المشاركة في نهائي كأس ولي العهد والتي ستجمع الفريقين يوم العاشر من مارس المقبل، وذلك حسب أنظمة البطولة.
وقال العقيل لـ”الرياضية”: “النظام المعمول به في بطولتي كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس ولي العهد، يمنع أي لاعب يلعب مع فريقين في البطولة نفسها، وهذا ما انطبق على اللاعبين وليد عبدالله وربيع السفياني اللذين شاركا مع فريقيهما الشباب والنصر قبل انتقالهما للنصر والاتحاد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية كلاعبين هاويين”.
وقال: “هناك تعميم صادر من الاتحاد السعودي لكرة القدم ولجنة المسابقات يخص هاتين البطولتين، يوضح هذه الخاصية”.
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