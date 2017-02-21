شدد السوري عمر خريبين مهاجم فريق الهلال لكرة القدم، على أنهم حين يواجهون بيروزي الإيراني في دوري أبطال آسيا على ستاد مجمع السلطان قابوس الرياضي في “بوشر” في مسقط، لا يشعرون بأي غربة أو أنهم يلعبون خارج الأرض، كون شعبيته كبيرة وموجودة في أي مكان، وقال “بإذن الله لن نشعر بخوضنا للمباراة خارج أرضنا، فالهلال يملك قاعدة جماهيرية كبيرة في أي مكان، تبعد عنك هذا الإحساس، يراودنا وهذا ما نتمناه في مسقط، لا نفكر أيضا بتداخل المباريات أو كثرتها فالفريق الكبير لا يتأثر ولا يلتفت لمثل هذه الأمور إطلاقا، ويظل ينافس دائما على كل البطولات لأنه لا يوجد صعب”.
من ناحية أخرى، لن يعجز المدرب الأرجنتيني رامون دياز، عن تعويض غياب لاعبه سالم الدوسري، أمام بيروزي، على خلفية اصطحابه عبدالله الزوري مع البعثة، ما يعني تحرير محمد البريك وياسر الشهراني، والاستفادة منهما لسد النقص.
ولم يتمكن الدوسري من المغادرة مع البعثة التي طارت أمس إلى مسقط، كونه لم يستكمل برنامجه التأهيلي حتى مران الأخير الذي لم يشارك فيه، بسبب تأثره بإصابة في عضلة الفخذ. وفق “الأندية”.
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