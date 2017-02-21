جهزت إدارة الهلال ملف شكوى متكامل لتقديمه إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم ضد لاعب الوسط عوض خميس وإدارة النصر في حال رفع الأخير العقد الذي إبرمه مع اللاعب فجر اليوم حسب بيان نادي النصر، وذلك لمخالفته الأنظمة بعد أن وقع اللاعب عقدا رسميا مع الهلال لمدة ثلاثة أعوام تم رفعه وقيده لدى لجنة الاحتراف.
وأوضح مصدر مسؤول بإدارة الهلال أن ما قامت به إدارة النصر مخالفة صريحة مع سبق الإصرار، وقال: “عقد النادي مع اللاعب كان مكتمل الأطراف ولا يوجد فيه أي بنود أخلت بالعقد بعد أن استلم مستحقاته المنصوص عليها”.
نافيا في الوقت ذاته أن يكون هناك مبلغ لم يتم دفعه كمقدم عقد كما تردد في بعض وسائل الإعلام وقال: “اللاعب استلم مستحقاته كافة فور التوقيع وتم قيد العقد رسميا في لجنة الاحتراف. وفق “الرياض”.
وتستند إدارة الهلال في شكواها الى لائحة العقوبات الخاصة بلجنة الاحتراف الى لائحة العقوبات الخاصة بلجنة الإحتراف والتي تنص على أنه عند إبرام اللاعب المحترف أكثر من عقد يغطي المدة ذاتها تطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في اللائحة بحق من ارتكب المخالفة وذلك بإيقاف اللاعب فترة ستة أشهر مع الغرامة المالية ومنع النادي المخالف النصر من التسجيل لفترتي احتراف لمدة موسم كامل.
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