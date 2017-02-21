شرعت إدارة الكرة بنادي الاتحاد في البحث عن مواجهة ودية خلال فترة التوقف القصيرة التي تمتد لأسبوعين، في ظل عدم مشاركة الفريق في البطولة الآسيوية وكأس الملك بهدف عدم إفقاد اللاعبين حساسية المباريات.
وتنتظر الفريق استحقاقات مهمة سيستهلها بمواجهة الهلال في الكلاسيكو يوم الأحد 5 مارس (آذار) المقبل مع انطلاقة منافسات الدوري، فيما سيواجه بعدها بأيام فريق النصر في نهائي كأس ولي العهد.
وكان الاتحاد صاَدق بعدم إقامة معسكر خارجي والاكتفاء بمعسكر داخلي خلال فترة التوقف القصيرة لمنافسات الدوري، وينتظر أن تعكف إدارة الاتحاد على الإعداد الأمثل للفريق بالفترة الحالية في ظل الاستحقاقات المهمة التي تنتظره.
إلى ذلك، كشف مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» عن دعم شرفي منتظر للخزينة الاتحادية خلال الأيام القليلة يسهم في الوفاء بعدد من الالتزامات على النادي، والتي تمت جدولتها الفترة السابقة، في الوقت الذي تبذل إدارة الاتحاد مساعي حثيثة للتفرغ لإعداد الفريق خلال فترة التوقف القصيرة للدوري التي تمتد لأسبوعين، في ظل عدم مشاركته في البطولة الآسيوية وكأس الملك.
في حين فضل عدد من لاعبي الاتحاد استغلال الإجازة التي منحها الجهاز الفني لهم تزامًنا مع نهاية مواجهة الفريق أمام الشباب في الجولة التاسعة عشرة للدوري السعودي، التي انتهت بفوزهم بهدفين نظيفة، قضاءها في السعودية مقابل آخرين فضلوا السفر إلى الخارج، تقدمهم الرباعي الأجنبي بالفريق.
في الوقت الذي شددت إدارة الكرة بنادي الاتحاد على اللاعبين بضرورة الالتزام بالتواجد مبكًرا مع انطلاقة تحضيرات الفريق الخميس المقبل، لتجنب العقوبات التي ستفرض عليهم في حال عدم التزامهم.
إلى ذلك، حددت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة السعودي، إقامة مواجهة الاتحاد مع الباطن في الجولة الحادية والعشرين للدوري السعودي للمحترفين يوم الثلاثاء 14 مارس المقبل، بعد تأجيل المواجهة التي كانت ستجمع الفريقين لتزامنها الموعد المحدد لإقامة نهائي كأس ولي العهد، الذي سيجمع الاتحاد والنصر.
من جهة أخرى، شهد موقع «مكاني» المخصص لبيع تذاكر مباريات كرة القدم المقامة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية إقبالا جماهيرًيا من أنصار طرفي الكلاسيكو المزمع إقامته في الـ5 مارس المقبل، والذي سيجمع الاتحاد مع الهلال ضمن منافسات الجولة العشرين للدوري السعودي للمحترفين، بعد أن تم بيع قرابة الـ15 ألف تذكرة فقط في أقل من 24 ساعة لطرح التذاكر أمام الجماهير.
في إشارة إلى نفاد التذاكر قبل انطلاقة صافرة الكلاسيكو بأيام، في ظل الزخم الجماهيري الراغب في الحضور للمدرجات لمتابعة المباراة التي يفصلها قرابة الأسبوعين عن موعد إقامتها، في حين حددت تذاكر الدرجة الموحدة بـ45 والفضية بـ400 والذهبية بـ800 ریال.
فيما يأتي الإقبال الجماهير في ظل حساسية المواجهة التي ستحدد ملامح بطل الدوري السعودي للمحترفين للموسم الحالي، في حين تقرر أن يقود الكلاسيكو طاقم تحكيم أجنبي بعد التزام إدارة الهلال بالتكفل بمصاريف إحضار الطاقم التحكيمي.
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