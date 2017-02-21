أثارت كلمة مصورة لرجل الأعمال صبحي بترجي الغضب والسخرية بين مواطني حائل، حيث قال إن مسؤولية نجاح أو فشل مشفاه الجديد بالمنطقة يقع على الأهالي، فيما تندر مواطنون وناشطون بالقول: “هل نتمارض لإنجاح مشفاك؟!”.
وقال بترجي في كلمة لأهالي حائل عقب افتتاحه مستشفى جديداً بالمنطقة مؤخراً: “أنا بنيت مستشفى على أحدث طراز، وأنفقت على إنشائها وتجهيزها 200 مليون ريال.. وأنتم يا أهل حائل تنجحونها أو تفشلونها، أولادكم وبناتكم موظفون فيها.. يا تنجحوه أو تفشلوه هذا راجع لكم أنتم”.
ورد مواطنون بحائل ومغردون في “تويتر” على المقطع الذي تم تداوله على نطاق واسع، بالقول: “هل نمرض أو نتمارض حتى ننجّح المستشفى الجديد وننقذه”، مؤكدين أن المستشفى خاص ويقدم الخدمة بمقابل مادي وليس مجاناً، وأنه كان من الأولى أن يعد المهندس بترجي أهالي حائل بتقديم خدمات صحية متقدمة ومتطورة. وفق “أخبار 24”.
فيما أشار آخرون إلى أن بترجي قصد من حديثه أن عدداً من أبناء وبنات منطقة حائل هم من سيديرون المستشفى وعليهم مسؤولية إنجاحه بجودة التنظيم والدقة وحسن الإدارة.
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