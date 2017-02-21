قال المستشار والمشرف على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع الأمير سعود بن طلال بن بندر، إن الوزارة ملتزمة بتقديم 10 دفعات جديدة للمستفيدين في مشروع “سكني”، وأن كل دفعة ستكون أكبر من سابقتها.
وأكد الأمير سعود خلال حديثه لبرنامج “يا هلا” على “روتانا خليجية”، التزام الوزارة بما أعلنته بتقديم دفعة جديدة من مستفيدي “سكني” في منتصف كل شهر ميلادي، مضيفاً أن الدفعة القادمة ستعلن يوم 14 مارس المقبل، وستكون أكبر من الدفعة الأولى التي أعلنت منتصف الشهر الحالي.
وحول برنامج “بيتنا”، أوضح أن البرنامج يوفر السكن للشرائح الضعيفة وأصحاب الدخل المتدني في المجتمع، وذلك بمساعدة الجمعيات الخيرية. وفق “أخبار 24”.
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