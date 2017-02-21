ذكر المشرف العام على برنامج “حساب المواطن” المهندس ماجد العصيمي، أنه يحق لأي مواطن التسجيل في البرنامج.
وأضاف العصيمي أن الدعم سيقدم فقط لذوي الدخل المنخفض والمتوسط، بحسب السياسة التي ستقر من المقام السامي.
يذكر أن برنامج “حساب المواطن” هو برنامج وطني أنشئ لرفع كفاءة الدعم الحكومي للمواطنين المستحقين بشكل مباشر، حيث يعتبر مقدار الدخل الشهري للأسرة هو المعيار الرئيسي في البرنامج، وتم البدء بالتسجيل فيه مطلع الشهر الحالي.
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