توفي فجر اليوم “الثلاثاء” الداعية الدكتور مهدي قاضي، وهو ساجد لله أثناء أدائه صلاة الفجر.
وتأتي وفاة الدكتور مهدي قاضي حسب مغردين بعد عام تقريباً من وفاة زوجته وابنته في حريق.
يذكر أن الدكتور مهدي قاضي طبيب واستشاري في طب الأسرة والمجتمع بجامعة الملك عبدالعزيز، وكان المشرف على موقع “عودة ودعوة” الإسلامي، وله العديد من المؤلفات المطبوعة والمساهمات الإعلامية، وكان مهتماً بالتسجيلات القديمة، وكان قد نشر في آخر تغريدة له قبل ساعات من وفاته تلاوة بصوت المقرئ محمد المنشاوي.وفق “أخبار 24”.
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