أطاحت شرطة محافظة جدة بعصابة يمنية مكونة من أربعة أفراد، قاموا باحتجاز 30 رهينة من بني جلدتهم وجنسيات إفريقية أخرى، مهددين ذويهم بقتلهم إذا لم يتم دفع مبلغ فدية.
وتعود تفاصيل الواقعة، وفقا لـ”عكاظ”، إلى بلاغ تلقته الشرطة من مقيم يمني حول احتجاز شقيقه، ومساومته بدفع مبلغ 5300 ريال لإطلاق سراحه بعد أن احتجزته العصابة في استراحة بمنطقة الخمرة جنوبي جدة.
وفور البلاغ شكلت الشرطة فريق عمل لتتبع المعلومات كافة التي أشير إليها في البلاغ، حيث نجح رجال الأمن في إيهام العصابة بأنه سيتم توفير الأموال لهم للحفاظ على حياة الرهائن.
كما انتشر عشرات رجال الأمن بزي مدني في موقع الاستراحة التي يوجد بداخلها المحتجزون، وأوهموا العصابة بأنهم من ذوي المحتجزين، طالبين منهم مشاهدة أشقائهم وأقاربهم قبل دفع الأموال، حيث تم حسم المواجهة مع الموجودين في الاستراحة.
وتم تحرير الرهائن الذين عثر عليهم داخل الاستراحة، حيث عثر على ثلاثة محتجزين في إحدى الغرف، فيما تم العثور على ٢٧ محتجزاً آخر (رجال ونساء)، مقيدين بالسلاسل، وقد ظهرت عليهم آثار إصابات من جراء التعدي بالطعن، حيث تم استدعاء الهلال الأحمر لإسعافهم.
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