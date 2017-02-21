قالت صحيفة محلية أن المواطن إحسان محمود الأسمر اتهم مكتب المرامحي للخدمات العامة في جدة بالنصب والاحتيال.
وقال المواطن أنه بعدما وقَّع معه منذ 5 سنوات تقريباً عقدين لاستقدام عاملتين منزليتين من إندونيسيا مقابل 18500 ريال، إلا أن المكتب لم يلتزم باتفاقه المتمثل في توفير العاملتين أو رد المبلغ.
وأشار إحسان حسب صحيفة «الشرق» إلى تقدمه بشكوى رسمية إلى قسم شرطة الصحافة ضد مكتب المرامحي، بعد فشله في التواصل مع صاحب المكتب، لافتاً إلى تحول الدعوى إلى المحكمة الجزائية في محافظة جدة ولكن إلى الآن لم يتم البت في القضية.
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