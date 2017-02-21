أوضح مصدر مقرب من الجهاز الفني بنادي النصر أن هناك أزمة تفجرت في النصر بعد أن قاطع الحارس عبدالله العنزي تدريبات الفريق اعتراضا على قرار المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون بالاعتماد على الحارس وليد عبد الله في المباراة الأخيرة أمام الأهلي ، وفقاً لموقع يورو سبورت.
و كشفت المصدر المقرب أن الجهاز الفني ابلغ العنزي أنه سيكون الحارس الاحتياطي في لقاء الأهلي بعد نهاية تدريب الأربعاء الماضي، و هو ما أثار استيائه و قام بالغياب عن التدريب الخميس الماضي الذي سبق المغادرة إلى جدة بساعات قليلة.
فيما استدعى مدرب الحراس لنادي النصر الحارس حسين شيعان ليكون هو الحارس البديل على مقاعد البدلاء على الرغم انه غير مكتمل الجاهزية بعد العودة من الإصابة وسوف يتم تجهيزه لنهائي كأس ولي العهد بين النصر والاتحاد في العاشر من شهر مارس المقبل.
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