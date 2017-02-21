أعلن نادي النصر اليوم (الثلاثاء) عودة اللاعب عوض خميس إلى صفوفه وتمديد عقده مع الفريق لمدة 3 سنوات مقبلة، رغم أن اللاعب وقع في وقت سابق لنادي الهلال بنفس المدة.
وأعلن الحساب الرسمي للنادي عبر موقع “تويتر” أن إدارة النصر أنهت إجراءات تمديد عقد اللاعب، فيما نشر رئيس النادي الأمير فيصل بن تركي صورة تجمعه باللاعب أثناء توقيع العقد، وعلق عليها بالقول “الصملة يا رجال، الصملة يا رجال، الصملة يا رجال”.
ونشر حساب نادي النصر أيضاً مقطع فيديو لعوض خميس عبّر فيه عن سعادته بالعودة للفريق، وقدم شكره للأمير فيصل بن تركي ولجماهير النصر.
يشار إلى أن عوض خميس كان قد أعلن قبل أيام توقيعه لنادي الهلال لمدة 3 سنوات بعد دخوله في فترة الستة أشهر الحرة، وأعلن الهلال عن ذلك ونشر صورة له أثناء توقيع العقد مع رئيس النادي الأمير نواف بن سعد.
وفق “أخبار 24”.
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