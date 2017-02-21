عقد مأذون أنكحة في مدينة الرياض مساء أمس (الإثنين) قران زوجين افترقا قبل 17 عاماً، فيما تولى ابنهما الولاية على أمه في العقد.
وأوضح المأذون أحمد القحطاني، وفقاً لصحيفة “تواصل”، أن الزوج طلق زوجته طلقة واحدة بعد عام واحد من زواجهما؛ نتيجة سحر حيك لهما، لافتاً إلى أن الزوج لم يتزوج طيلة هذه المدة، وظل يحاول فك السحر.
وأشار إلى أن جهود الزوج نجحت في فك السحر، وتم عقد النكاح، وكان الولي هذه المرة ابنهما البالغ من العمر 18 عاماً.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج