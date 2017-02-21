تداول مغردون على موقع “تويتر” مقطع فيديو لزيارة قام بها الأمير أحمد بن عبدالعزيز إلى مخيم الأمير محمد بن فهد، بروضة التنهات القريبة من مدينة الرياض.
وأظهر الفيديو قيام الأمير أحمد بمشاركة مضيفه الأمير محمد بن فهد وعدد من الحضور برقصة العرضة التاريخية، وسط أجواء من السعادة والفرح، فيما دعا المغردون الذين عبروا عن إعجابهم بالفيديو بالصحة والعافية للأمير محمد بن فهد وضيفه الأمير أحمد بن عبدالعزيز.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج