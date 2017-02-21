طالب الكاتب الصحفي حماد السهلي بإنشاء مجلس مركزي لإدارة الأزمات في جميع مناطق المملكة؛ لمواجهة أي اضطرابات مناخية قد تحدث مستقبلاً، على أن يضم المجلس الجهات المعنية كافة، كالدفاع المدني وهيئة الأرصاد ووزارة التعليم والبلديات والإدارة العامة للمرور، وغيرها.
وأشار خلال استضافته في برنامج “ياهلا” على “روتانا خليجية”، إلى أن مجالس إدارة الأزمات في إمارات المناطق تعقد بعد وقوع الأزمات، وغالباً ما تقف في موقف المتفرج، ولا تمارس عملها وفق المعايير الدولية لإدارة الكوارث والأزمات.
واعتبر السهلي أن مجلس إدارة الأزمات سيحل مشكلة عدم التنسيق بين الجهات الحكومية، فبدلاً من أن تعمل كل جهة بمفردها، يصبح الجهد كله منصباً في إطار خطة عمل واحدة. وفق “أخبار 24”.
من جانبه، علق المتحدث الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني على مقترح إنشاء مجلس موحد لإدارة الأزمات؛ بالقول إن هناك دراسة من قِبل الجهات العليا لإنشاء آلية لإدارة الأزمات، وأن هذه الدراسة الآن في طور المصادقة عليها.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج