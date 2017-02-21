أكد مدير الاحتراف السابق بالنادي الأهلي المحامي والمستشار القانوني فهد بارباع، أن مشاركة اللاعب وليد عبدالله مع نادي النصر نظامية، ولا يحق للنادي الأهلي شكوى النصر بسبب إشراكه للاعب.
وأوضح بارباع في تصريحات لبرنامج “أكشن يا دوري”، أن النصر سجل الحارس وليد عبدالله المنتقل إليه من الأهلي كلاعب هاوٍ، وبالتالي باتت مشاركته نظامية مع الفريق ولن يستفيد الأهلي شيئاً من شكواه.
وفي تعليقه على رفض الفيفا إعادة النقاط الثلاث لنادي الاتحاد، أكد بارباع أن ما حدث يعد جرس إنذار للأندية، واصفاً وضع الأندية السعودية بالكارثي؛ بسبب الديون المتراكمة عليها، مشيراً إلى ضرورة التدخل والحد من رفع أسعار اللاعبين، خاصة مع قيام رؤساء الأندية بجلب لاعبين أجانب بمبالغ ضخمة في الآونة الأخيرة. وفق “أخبار 24”.
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