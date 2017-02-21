كشف وزير الإسكان ماجد الحقيل أن الـ250 مليار ريال، التي خصصها الراحل الملك عبدالله لبناء نصف مليون وحدة سكنية، لا تزال مودعة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، وستستفيد منها الوزارة في برامجها المستقبلية.
من جهة أخرى، قال الحقيل وفقاً لـ”عكاظ”، إن الوزارة تستهدف زيادة حجم قطاع التمويل العقاري من ٢٨٠ مليار ريال، ليصل إلى ٥٥٠ ملياراً في 2020.
وأضاف أن الوزارة بدأت العمل على توفير هذه السيولة، من خلال الشراكة مع المطورين وتوفير الأراضي، كما أنها تتجه إلى إنشاء شراكات مع مؤسسات غير ربحية، والعمل على اعتماد تقنيات البناء الحديثة، ما يسرّع التشييد والبناء، إضافةً إلى وضع شراكات لخدمة المواطن بشكل أكبر مع القطاع الخاص.
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