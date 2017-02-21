تجاهل أمين محافظة جدة هاني أبو راس الرد على سؤال من أحد الإعلاميين عن استعدادات المحافظة لموسم الأمطار هذا العام.
وكان أمين محافظة جدة يتحدث لإعلاميين عن افتتاح مشروع مواقف للسيارات في طريق الأمير فيصل بن فهد، حينما سأله أحدهم عن استعدادات محافظة جدة لموسم الأمطار، إلا أنه تجاهله ولم يرد على السؤال، كما لو أنه لم يسمعه، وغادر بعد أن قال: شكرا لكم جميعًا.
وانتقد عدد كبير من متابعي “تويتر” موقف الأمين وتجاهله لسؤال الإعلامي، ورأى عدد منهم أن ما صدر منه عمل غير مسؤول.
وفق “أخبار 24”.
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