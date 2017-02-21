نجح فريق التعاون في الفوز على ضيفه الأوزبكستاني لوكوموتيف طشقند اليوم (الاثنين) في أول مشاركة له في دوري أبطال آسيا.
وسجل اللاعب طلال عبسي هدف الفوز للتعاون في الدقيقة 68 من عمر المباراة، وحافظ الفريق على تقدمه، محققا الفوز الثمين.
ويعتبر فوز التعاون تاريخيا، على اعتبار أنه يأتي في أولى مشاركاته الدولية في دوري أبطال آسيا، حيث يشارك في مجموعة تضم الفريق الأوزبكي بجانب استقلال طهران الإيراني والأهلي الإماراتي.
وفق “أخبار 24”.
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