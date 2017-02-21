أوصت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى بدراسة وضع آليات وإجراءات لتنظيم الحجاج والمعتمرين عند تقبيل الحجر الأسود بما يحقق الأمن والسلامة والعدالة، فيما طالب أحد الأعضاء بإنشاء ممر علوي في المسجد النبوي لتمكين النساء من زيارة الروضة الشريفة.
أوضح ذلك رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان اليوم (الاثنين)، مبيناً أن المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1436 /1437هـ.
وأفاد بأن اللجنة أكدت في توصياتها على اتخاذ الإجراءات التي من شأنها رفع مستوى أداء المرشدين والموجهين في المسجد الحرام والمسجد النبوي، مشيرة إلى ضرورة دراسة تنظيم الاعتكاف بشكل عام، من حيث سعة المكان وعدم مضايقة المصلين في العشر الأخيرة من رمضان. وفق “أخبار 24”.
وفي سياق متصل تساءل أحد الأعضاء عن قدرة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على استيعاب الأعداد المستهدفة في رؤية المملكة 2030 من الحجاج والمعتمرين في ظل المعوقات التي تواجهها وحددتها في تقريرها، فيما اقترح آخر تعليب مياه زمزم بدلاً من توزيعها في حافظات تنتشر في جنبات المسجد الحرام والمسجد النبوي.
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