ردت وزارة التعليم عبر بيان رسمي اليوم (الاثنين) على تعليقات هيئة الأرصاد التي اعترضت في وقت سابق على تصريحات أطلقتها إدارة تعليم عسير بشأن السيول الجارفة التي أدت لوفاة الطالب نواف الأحمري، في استمرار لمسلسل تقاذف الاتهامات بين الجهات الحكومية.
وكانت إدارة تعليم عسير قد اعترضت على عدم وصول تنبيهات الأرصاد إليها بخصوص الأجواء الممطرة حتى تقوم بتعليق الدراسة، لترد الأرصاد بقولها إن تعليم عسير لم يقرأ التعليمات جيدا، حيث إن التنبيهات ترسل لإدارة السلامة بوزارة التعليم، وهي بدورها ردت اليوم عبر بيان رسمي.
وقالت التعليم في بيانها إن تنبيها وصل عبر “الفاكس” من هيئة الأرصاد يوم الاثنين الماضي (13 فبراير) ولكنه لم يشر لخطورة الحالة المطرية حتى يمكن اتخاذ إجراءات غير اعتيادية، مرفقة التنبيه ببيانها. وفق “مزمز”.
وأضافت أن الآلية المتفق عليها والتي أقرها وزير الداخلية تقضي بأن تقوم الهيئة بإرسال رسائل نصية SMS لمدير عام التعليم بالمنطقة في حالة وجود تحذير من أخطار متوقعة، مشيرة إلى أن تعليم عسير لم يستقبل أي رسالة، ولذا لم يتواصل مع مركز التحليل والتوقعات بالوزارة.
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