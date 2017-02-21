كشف برنامج حساب المواطن، الإثنين، (20 فبراير 2017)، عن وضعية العقارات المرهونة، أثناء تسجيل البيانات في البرنامج، وذلك ردًّا على استفسار أحد المواطنين.
وأرسل المواطن، تغريدة إلى حساب البرنامج على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلًا: “هل الصك المرهون يعتبر مالكًا أم مستأجرًا؟”، فرد الحساب قائلًا: “عزيزي المستفيد، هناك فرق بين العنوان والإفصاح عن العقارات المملوكة فسّجل حالة السكن الموجود فيه حاليًا”، ليعاود المواطن طرح استفساره: “أنا أقصد السكن المرهون يعتبر ملك أو مستأجر؟”، فرد حساب المواطن قائلًا: “يعتبر العقار المرهون ملك، ولا يجب الإفصاح عنه في بيانات العقارات حتى ينتهي الرهن”.
من جهة أخرى، ردّ حساب المواطن على استفسار جاء فيه: “المواطنة المتزوجة أجنبي هل تضيف زوجها وأولادها كتابعين أم لا؟”.
وأجاب الحساب: “السعودية المتزوجة من غير سعودي ستكون المتقدمة بطلب التسجيل، ويتم إضافة الزوج والأبناء كتابعين”.
وحول استفسار طالب قال فيه: “أنا طالب جامعي في محافظة الأفلاج وساكن معي واحد من خوياي، ما المطلوب مني للاستحقاق؟”، لكن الحساب لم يقدم إجابة لاستفسار الطالب، قائلًا: “سوف يتم النظر في هذا الموضوع لاحقًا، والمطلوب الآن هو التسجيل فقط” بحسب صحيفة عاجل.
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