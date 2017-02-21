واصل المتحدث الرسمي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، تهربه من إظهار الحقيقة بإصابة مدرسة ابتدائية بالرصيفة بفيروس النكاف.. ونفى صحة، تصريح قائد المدرسة في التقرير المنشور بصحيفة محلية الخميس الماضي بعنوان: فيروس النكاف يضرب «ابتدائية بمكة» والتعليم يتحفظ، مؤكدا أن الكلام «كذب وافتراء» ولم يصرح القائد للصحيفة – على حد قوله -.
وبحسب صحيفة المدينة قد هدد متحدث تعليم مكة، محرر الصحفية، متوعدا بتصعيد القضية للجهات المختصة بعد أن نشر بالجريدة عنه أنه تجاهل الرد على كل الاتصالات ورسائل الواتس.
وقال المتحدث: تواصلت مع قائد مدرسة ابن تيمية وأقسم بالله العظيم بأنه لم يصرح للجريدة ويجب عدم نشر مثل هذه الموضوعات في الوقت الذي من كان يجب عليها التريث وعدم نشر التقرير للحصول على المعلومة الصحيحة من الجهة المعنية حتى لو استغرق ذلك 3 أيام حسب الأنظمة. متناسيا بذلك أهمية الحصول على بعض المعلومات بأقصى وقت لإظهار الحقيقة للرأي العام وطرح القضية أمام الجهات المختصة، وأن الانتظار والصمت لمدة 3 أيام قد يساهم في انتشار فيروس النكاف على جميع منسوبي المدرسة.
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