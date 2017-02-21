قدم نائب رئيس لجنة الشؤون الأمنية بمجلس الشورى، عطا السبيتي، مقترحا يبحث فيه تقليص فترة الانتظار بين الأذان والإقامة في المجمعات والأسواق التجارية.
وقال السبيتي، وفقا لـ “الشرق الأوسط”، إن التوصية تهدف إلى تقليص المدة الزمنية التي تفصل بين الأذان والإقامة في مصليات المجمعات التجارية، وتحديدها بـ5 دقائق.
وذكر السبيتي أنه لا يوجد رأي شرعي ثابت يقدّر المدة بين الأذان والإقامة، مستشهدا بفتوى للشيخ ابن عثيمين، مشيرا إلى أن المصلحة هي التي تحدد المدة، التي يتم تعيينها وفق الحاجة.
وشدد على أن الأسواق تعمد إلى إقفال محلاتها قبل الأذان بوقت طويل، وأثناء انتظار الإقامة، بإجمالي وقت يزيد عن ساعة ونصف يوميا، ما يتسبب بتعطيل مصالح الناس.
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