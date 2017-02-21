أكد طارق الشامخ عضو مجلس إدارة في نادي الاتحاد السابق، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، رفض استئناف نادي الاتحاد في قرار خصم ثلاث نقاط من رصيده في دوري جميل للمحترفين نتيجة حقوق أحد محترفيه، وذكر الشامخ في تغريدة عبر حسابه في تويتر اليوم الاثنين: “للأسف الشديد رفض الفيفا إعادة الثلاث نقاط للاتحاد.. معوضين خير يا نمور”. وفق “أخبار 24”.
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الشامخ: الفيفا رفض إعادة الثلاث نقاط للاتحاد
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