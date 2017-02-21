أصر مدير الاحتراف السابق بالنادي الأهلي ،المحامي والمستشار القانوني فهد بارباع ، على كون مشاركة الحارس الدولي السعودي ” وليد عبدالله ” نظامية مع العالمي ولا يحق للنادي الأهلي الشكوى لأن اللاعب تم تسجيله كهاوي.
قال فهد بارباع في تصريحات لبرنامج أكشن يا دوري : ” وضع الأندية بشكل عام كارثي منذ فترة وكان على هيئة الرياضة أن تتدخل للحد من رفع الأسعار المبالغ فيه والسبب رؤساء الأندية والأموال التي يدفعونها لجلب اللاعبين المحليين والأجانب بالسنوات الأخيرة”.
أضاف : ” خصم الثلاث نقاط من نادي الاتحاد بسبب مستحقات الأرجنتيني مانسو ومنع نادي الشباب من تسجيل اللاعبين بالفترة الشتوية ،بمثابة جرس إنذار على الأندية ،والأنظمة الجديدة للديون ستساهم بنسبة كبيرة بالحد من الأزمة”.
أشار : ” عندما قدمت استقالتي من عملي كمدير للاحتراف بالنادي الأهلي وصلني عرض من نادي الاتحاد لتولي المنصب فيه ،ولكن ظروف في ذلك الوقت منعتني من شغل منصب الاحتراف بالعميد”. وفق “النادي”.
أتم بارباع ، قائلاً : ” مشاركة الحارس الدولي السعودي المنتقل من الشباب للنصر” وليد عبدالله ” نظامية مع فريق النصر ولا يحق للأهلي الشكوى لكون اللاعب تم تسجيله كهاوي رفقة العالمي”.
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