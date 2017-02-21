أعلن نادي الاتحاد تلقيه خطابا من لجنة الانضباط بالفيفا يفيد برفضها طلب إعادة الثلاث نقاط التي تم حسمها من الفريق بسبب قضية اللاعب الأرجنتيني مانسو.
وأكد النادي في بيان له أن الرفض يأتي رغم الجهود المبذولة من مجلس الإدارة والدعم الذي تلقاه من المسؤولين في هيئة الرياضة واتحاد كرة القدم السعودي.
وقال النادي إنه رغم أهمية النقاط المحسومة في جدول ترتيب الدوري، إلا أن ثقة المجلس في الله ثم في اللاعبين ودعم الجماهير كفيلة بالتعويض والاستمرار بالمنافسة. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن الفيفا كان قد فرض عقوبة حسم النقاط الثلاث من الاتحاد على خلفية قضية تأخير دفع مستحقات المحترف الأرجنتيني داميان مانسو.
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