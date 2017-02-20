تسعى إدارة التعليم بمحافظة الخرج ممثلة بالنشاط الطلابي /العلمي إلى تشجيع وتحفيز وزيادة أعداد المتفوقين والمبدعين في المجتمع للمساهمة في تطوير الوطن، من خلال تنظيم و تطوير الأولمبياد الوطني والسعي لتنمية الطالب في الجوانب العلمية..
و أوضح الأستاذ /عبدالله العبداللطيف مشرف النشاط العلمي أن أعداد المشاركين في هذه المسابقة السنوية في تزايد مستمر ومنافسة قوية ، ولله الحمد ، وفي الختام قدم شكره الجزيل لجميع المدارس التي شاركت في هذه المسابقة وبارك للأوائل في هذا العام ومتمنين لهم حصد المراكز المتقدمة في الجولات القادمة.
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