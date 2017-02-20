نظراً لما تمثله الشجرة من أهمية كبيرة في حياتنا اليومية فهي مصدر للغذاء والكساء والظل، وقد حث الإسلام على أن يُعمر الناس الأرض بالغرس والزرع المثمر ، كما أن غرس الاشجار والمحافظة عليها وإكثارها والتعهد بخدماتها وعدم التعدي عليها من الأعمال التي لاينقطع ثوابها ، فمن هذا المنطلق نُفذ صباح يوم الأحد الموافق 22 / 5 / 1438 هـ فعاليات أسبوع الشجرة الأربعين تحت شعار ( الشجرة حياتنا ) في جميع مدارس تعليم الخرج والذي يستمر لغاية 28 / 5 / 1438 هـ ..
ويشمل العديد من الأفكار والبرامج منها :
1- تخصيص الإذاعة الصباحية للحديث حول الأسبوع
2- استثمار المواد الأساسية لتعزيز شعار الأسبوع ( الشجرة حياتنا )
3-زراعة بعض الأماكن في محيط المدرسة والحدائق والمنتزهات
4- عرض فيلم مرئي عن الزراعة في المملكة العربية السعودية
5- عمل مسابقات ورقية عن أهمية الشجرة
6- الاستفادة من مادتي التربية الفنية واللغة العربية في تجسيد زراعة الشجرة
7- استثمار برامج النشاط المختلفة لتعزيز تلك القيمة من خلال التثقيف والتوعية
8- لوحات ومطويات توعوية عن ( الشجرة حياتنا )
9- زيارات للجهات ذات العلاقة
10- معارض فنية مصغرة لتوعية أبنائنا الطلاب .
الجدير بالذكر أن آخر موعد لتسليم تقرير إلكتروني عن أعمال المدرسة ومشاركتها في أسبوع الشجرة يسلم لقسم النشاط الطلابي ( الاجتماعي ) قبل نهاية دوام يوم الخميس الموافق 3 / 6 / 1438هـ .
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