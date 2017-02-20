انتشلت فرق الدفاع المدني بمنطقة عسير مساء اليوم الاثنين جثة المفقود الذي جرفته مياه السيل خلال عبوره بسيارة لمجرى منخفض لتصريف المياه بحي المنسك بأبها يوم الثلاثاء الماضي، بعد عمليات بحث استغرقت 6 أيام.
وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي، أنه تم العثور على جثة المفقود، وهو مقيم عربي، مساء اليوم على بعد ما يقارب 10 كيلو من نقطة انجرافه، وتم التعرف عليه من قبل أقاربه الذين كانوا ضمن المشاركين في عمليات البحث مع فرق الدفاع المدني. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أنه تم انتشال جثمان المفقود في عملية بحث وتمشيط استغرقت 6 أيام عبر مجاري المياه على امتداد شعيب تصريف المياه بحي المنسك ووادي أبها، بمشاركة أقارب الغريق وفريق غوث التطوعي بعسير وفريق ساعد التطوعي.
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