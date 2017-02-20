قدم رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة عسير، مصطفى بن عزيز، استقالته رسميًا عبر برقية رفعها اليوم (الاثنين) لوزير الشؤون البلدية والقروية عبداللطيف آل الشيخ، موثقًا ذلك بمقطع فيديو.
وأظهر مقطع فيديو ابن عزيز وهو يجري اتصالا بخدمة الجوال لإرسال برقية بطلب الاستقالة، موجهة للوزير وجاء فيها “أرجو قبول استقالتي من المجلس البلدي لأمانة منطقة عسير اعتبارا من غدٍ الثلاثاء 24 / 5/ 1438هـ”، دون أن تتضمن البرقية أي سبب للاستقالة.
وتداولت مواقع التواصل خبر الاستقالة، وأن من أسبابها عدم تمكين المجلس من ممارسة مهامه الرقابية، وعدم إبلاغ “ابن عزيز”، وهو رئيس المجلس، بزيارة وزير الشؤون البلدية والقروية للمنطقة، لإطلاعه على الأوضاع في المنطقة.
https://www.youtube.com/watch?v=UtV9KfAcEfk
وفق “أخبار 24”.
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