أكد مدير الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية السفير أسامة نقلي أن الوزارة لا علاقة لها باتصالات تتم من رقم هاتف وزارة الخارجية، وتطلب مبالغ مقابل مقابل تصديق وثائق رسمية.
وأوضح أن موظفي الوزارة لا يقومون بإجراء مثل هذه الاتصالات المزعومة، وذلك ردًا على تلقي بعض المواطنين والمقيمين اتصالات من رقم الوزارة الرئيسي تطلب مبالغ مالية لقاء تصديق بعض الأوراق الرسمية والشهادات لدى الوزارة.
وأضاف السفير نقلي أن وزارة الخارجية ستقوم بالملاحقة القانونية للجهات التي تقف خلف محاولة اختراق أمن الوزارة وانتحال الهوية.
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