رفضت بعثة نادي بونيودكور الأوزبكي بأن تقطن في الفندق الذي حجزته مسبقاً إدارة النادي الأهلي المستضيف للقاء الذي سيجمع الفريقين في الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال آسيا، إذ كان من المقرر بأن ينزل أفراد البعثة في فندق إيلاف (5 نجوم)، بيد أن الأوزبكيين فضلوا فندق الدار البيضاء الأقل منه فخامة على حسابهم الخاص، دون أي مبرر مقنع، إلى جانب رفضهم لمرافقة أعضاء العلاقات العامة لهم أثناء أدائهم لمناسك العمرة.
وكان الفريق الأوزبكي قد أدى مرانه مساء أمس على رديف ملعب مدينة الملك عبدالله وطالب جهازه الفني بإغلاق التمارين تمامًا وعدم السماح للجمهور والإعلام بالدخول للمران، باستثناء الربع ساعة الأولى من المران الأخير والذي سيقام اليوم على الملعب الرئيسي بالمدينة الرياضية. وفق “النادي”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج