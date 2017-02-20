فجر سعود محمد العبدالله الفيصل حفيد رمز النادي الاهلي عبدالله الفيصل مفاجأة من العيار الثقيل عندما كشف حقيقة بيت الشعر الذي انتشر خلال السنوات القليلة الماضية “جدة كذا اهلي وبحر ” ونسب الابيات للرمز الاهلاوي والذي تغنى فيه جماهير الملكي كثيراً .
وقال سعود عبر حسابه الشخصي في تويتر : للتوضيح سبق وان قلت ان مقولة “جدة كذا اهلي وبحر “للوالد عبدالله رحمه الله وبعد التأكد اتضح لي اني كنت مخطأ .
واضاف : ان من اكد له هذا الكلام هو الامير تركي العبدالله الفيصل وان حديثي السابق والذي اكدت فيه المقولة على شهادة شخص اتضح لي انه يكذب وكان معاصر للأمير عبدالله الفيصل . وفق “النادي”.
وزاد : لم اسمعها منه يوم ولا اثبات لدي انه قائلها واللي متأكد منه ان القصيدة المتداولة ليست له , وان المعلومة كانت خطأ عندي واكد لي الامير تركي بن عبدالله الفيصل , وان ليس لديه مشكلة في المقولة فقط التوضيح انها غير صحيح نسبها الى الامير الشاعر عبدالله الفيصل .
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