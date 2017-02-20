وافق مجلس الوزراء، خلال الجلسة التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر اليمامة بمدينة الرياض اليوم “الاثنين”، على تطبيق الضريبة الانتقائية، وفوّض وزير المالية بتحديد تاريخ بدء تطبيقها.
وأفاد وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي أن المجلس قرر الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي بفرض دول المجلس بشكل موحد ضريبة انتقائية، وتفويض وزير المالية بتحديد تاريخ تطبيقها في المملكة.
وأضاف الطريفي أن المجلس وافق كذلك على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون، بالتزام سفارات وقنصليات دول المجلس والجهات ذات العلاقة، بالتأكد من صحة العمالة الوافدة عبر نظام الربط الإلكتروني لبرنامج فحص العمالة الوافدة لدول مجلس التعاون، وعدم التعامل مع مراكز صحية لم يعتمدها مجلس وزراء الصحة الخليجي.
يشار إلى أن المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي وافق خلال دورته السابعة والثلاثين، التي عُقدت في البحرين مطلع ديسمبر الماضي، على تطبيق القرارين المذكورين بشكل موحد بدول المجلس.وفق “أخبار 24”.
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