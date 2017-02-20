كشف تقرير إعلامي عن جرائم متعددة بالمملكة كان بطلها تطبيق الـ”واتس آب”، تنوعت بين التشهير والابتزاز وانتحال الشخصية والقذف، فيما كان التطبيق سبباً أيضا لبعض الظواهر الاجتماعية كحدوث حالات طلاق بسبب رسائل بثت عليه.
وأوضح التقرير وفقا لصحيفة “الحياة”، أن عددا من المحاكم أصدرت عقوبات بحق مدانين بسبب سوء استخدام التطبيق أبرزها الجلد والسجن والغرامة.
ومن بين تلك الجرائم التي تم استخدام “الواتس آب” فيها، هو إيقاف الجهات الأمنية لشاب سوري الجنسية في الرياض، أكتوبر الماضي، لابتزازه مواطنة، حيث انتشر وسم على موقع “تويتر” بعنوان “سوري يساوم سعودية على شرفها”، يحوي صوراً لمحادثة عبر التطبيق توضح استخدام منصبه لمساومتها بعد رغبتها في الحصول على فرصة عمل.
وفي الرياض أيضاً، أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة في مايو الماضي، مقيمة عراقية بالإساءة إلى الحكومة السعودية بوصف “مسيء”، إضافة إلى تأييد تنظيم “داعش”، ومتابعة وتداول أخباره عبر برنامجي المحادثات “واتس آب” و”تيلغرام”، وأصدرت حكماً ابتدائياً بسجنها ستة أعوام.
وفي عام 2015، تسبب التطبيق في طلاق زوجين، بعد اكتشاف الزوج قيام زوجته بكتابة عبارة “حسبي الله ونعم الوكيل فيك” مع أول حرف من اسمه على حالتها في الـ”واتس آب”.
يذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، كشفت في عام 2014، أن الابتزاز وانتحال الشخصية في مواقع التواصل يحتلان صدارة “الجرائم الإلكترونية”، إضافة إلى جرائم أخرى، منها نشر الخطابات السرية والتشهير.
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