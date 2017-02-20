أظهر مقطع فيديو الجولة الجوية الكاملة لأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر على مركز الدلم بمحافظة الخرج أول أمس السبت، عقب الأمطار الغزيرة التي هطلت على المركز خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين.
واطلع أمير الرياض خلال الجولة على الآثار التي خلّفتها السيول على الطرقات والميادين ومنازل المواطنين بالدلم، كما استمع وفقا لما أظهره الفيديو الذي نشرته “العربية” من المسؤولين لشرح كامل للرقعة المكانية التي تضررت من الأمطار، والإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة المختلفة لمحاصرة السيول ومواجهة آثارها.
كما عقد الأمير فيصل اجتماعاً مصغراً على متن الطائرة مع أمين منطقة الرياض، ومدير الدفاع المدني، ومدير شركة الكهرباء في محافظة الخرج.
وحثّ المسؤولين على إشراك المختصين وكبار السن لمنع تكرار مثل هذه المشاكل والأضرار التي سبّبتها السيول، خاصةً فيما يتعلق ببناء المنازل وسط الأودية وغرق الكثير منها إثر السيول.
وأكد أنه يقوم بهذه الجولة بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف.
وأضاف أنه وجد الأمور في الدلم مطمئنة بشكل كبير، باستثناء حدوث بعض الأضرار في الطرقات والمنازل، وسيتم إصلاحها قريباً.
وأشار إلى أنه سيتم مناقشة هذه السيول بشكل مفصل ومتأنٍ في اجتماعات الإمارة، كما سيتم الرفع بتقارير حولها إلى القيادة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
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