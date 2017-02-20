منح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لأحد المواطنين لتبرعه بإحدى كليتيه لفتاة مريضة لا يعرفها، كانت في حاجة ماسة لزراعة كلية.
وسلم أمير منطقة حائل الأمير سعود بن عبدالمحسن وسام الملك للمواطن فهد بن سعد الشمري اليوم “الإثنين” بمكتبه بالإمارة، معبراً له عن تقدير خادم الحرمين الشريفين لما قام به من عمل إنساني.
وقال إن القيادة الحكيمة تقدر المبادرات الخيرية والإنسانية، مشيراً إلى أن ما قام به “الشمري” يعد أنموذجاً يحتذى، ويجب أن يفخر به الوطن.
من جهته، أعرب “الشمري” عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين لمنحه هذا الوسام، لافتاً إلى أن التكريم الذي وجده أكبر دليل على قرب القيادة من المواطنين، ومتابعتها واهتمامها بالتفاصيل الصغيرة في حياة كل مواطن.
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