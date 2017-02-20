أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، عن وفد رسمي سيصل المملكة الخميس المقبل، لتنظيم مشاركة الحجاج الإيرانيين في مناسك الحج العام الجاري.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة بهرام قاسمي، أن وفدا من “منظمة الحج والزيارة الإيرانية” سيزور المملكة بعد دعوة من الحكومة السعودية لإجراء المباحثات حول موسم الحج المقبل.
وقال إن الوفد سيشرع بالتفاوض حول مشاركة الحجاج الإيرانيين في أداء مناسك الحج للعام الجاري، وأنه ينبغي الانتظار حتى حصول النتائج.وفق “أخبار 24”.
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