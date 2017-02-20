منح نادي النصر العضوية الفخرية للشاب المصاب بـ”متلازمة داون” الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يدعو للنصر بالفوز، خلال لقاء جمعه مع عدد من أقرانه بولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف.
وأكد نادي النصر في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” أنه يفخر ويعتز بتشجيع الطفل لفريقه، موجهاً الدعوة له ولزملائه لحضور تمارين الفريق، مضيفاً: “نسأل الله أن يستجيب دعاءك”.
من جهتها، وجهت الهيئة العامة للرياضة الدعوة للطفل لحضور المباراة النهائية لكأس ولي العهد بين فريقي النصر والاتحاد.
وفق “أخبار 24”.
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