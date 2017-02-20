تسعى إدارة التعليم بمحافظة الخرج ممثلة بالنشاط الطلابي العلمي إلى تشجيع وتحفيز وزيادة أعداد المتفوقين والمبدعين في المجتمع للمساهمة في تطوير الوطن، من خلال تنظيم وتطوير الأولمبياد الوطني والسعي لتنمية الطالب في الجوانب العلمية.
وأوضح الأستاذ عبدالله العبداللطيف مشرف النشاط العلمي أن أعداد المشاركين في هذه المسابقة السنوية في تزايد مستمر ومنافسة قوية ، ولله الحمد وفي الختام قدم شكره الجزيل لجميع المدارس التي شاركت في هذه المسابقة وبارك للأوائل في هذا العام ومتمنين لهم حصد المراكز المتقدمة في الجولات القادم .
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