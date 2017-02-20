أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في محافظة ينبع , فيما يلي نصه :
أقدم / أحمد بن سليم بن ثابت العنيني الجهني – سعودي الجنسية – على قتل / مبارك بن ناير بن مبارك العلوني , وذلك بطعنه بسكين في صدره مما أدى إلى وفاته, على إثر مضاربة جماعية.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور, وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته , وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه, والحكم عليه بالقتل قصاصًا, وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا, وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور .
وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني /أحمد بن سليم بن ثابت العنيني الجهني – سعودي الجنسية – اليوم الاثنين 23 / 5 / 1438 هـ بمحافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة .
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