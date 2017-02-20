طلق مواطن زوجته، بسبب عبارة ” حسبي الله ونعم الوكيل ” التي اختارتها حالة على واتساب، ما أثار اعتراض الكثير من أقارب الزوج وأهله، ونشب على إثر ذلك خلافات زوجية استفحلت قبل الطلاق، ما أدى إلى ضربها وتعنيفها، بسبب ما تعرض إليه الزوج من حرج.
وفي تفاصيل الواقعة قال الزود إن طليقتي دونت عبارة كشعار وحالة على برنامج واتساب وتسببت لي في حرج بين زوجات أصدقائي، وأقربائي.
وأضاف: كتبت عبارة: حسبي الله ونعم الوكيل فيك مع كتابة الحرف الأول من اسمي، واكتفت بذلك، ولم أستوعب ما تعنيه إلا بعد التأكد منها شخصياً، إثر اتصال تلقيته من أحد أقاربي، مشيراً أن مثل هذا السلوك لا يليق بزوجة مسؤولة عن تربية أطفال، ففضلت تطليقها، خصوصاً أنه توجد خلافات سابقة بيننا. وفق “صدي”.
ولفت أن طليقتي كررت هذا التصرف، ففي المرة الأولى دونت بيت شعر تقصدني به، وأبلغتها أن المقصود والمستهدف واضح، فقامت بتغيير بيت الشعر بدعاء. وهذا أمر لا أعتقد أنه مناسب. فرأيت أن الطلاق أفضل من أن أرى قصة حياتي تنشر في وسائل التواصل الاجتماعي.
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