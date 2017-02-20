أكد مدير الكرة بنادي الهلال فهد المفرج ألا صحة لما أُثير حول رحيل لاعبي الفريق سالم الفرج وسالم الدوسري عن النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال المفرج خلال مداخلة لإذاعة “يو إف إم” مساء أمس الأحد: “سالم الدوسري وسلمان الفرج مستمران، وهلاليان بنسبة 100%، ولن يغادرا بأي حال من الأحوال”.
من جهة أخرى، شدد المفرج على جاهزية الهلال من جميع النواحي لملاقاة نظيره بيروزي الإيراني بمسقط ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، باستثناء غياب سالم الدوسري لعدم جاهزيته الكاملة. وفق “أخبار 24”.
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