قلصت إدارة الاتحاد الديون المستحقة على النادي من 299 مليونًا في يونيو الماضي إلى 227 مليون ريال حتى يوم أمس الأحد.
ونجحت الإدارة المؤقتة للاتحاد في تسديد قرابة 72 مليون ريال منذ تولي المهمة في الصيف الماضي.
وبلغت موارد الاتحاد النقدية 82 مليون ريال، صرف منها 81 مليونًا، بواقع 42 مليون ريال لميزانية العام الجاري، و39 مليونًا ذهبت التزمات عن العام الماضي.
وتمكن النادي من سداد 32.319.346 ريالاً، فضلاً عن جدولة 34.022.641 ريالاً من مستحقات الدائنين.
وعمدت الإدارة إلى حفظ البيانات المالية للنادي على “أقراص مدمجة” خاصة، خشية فقدانها، على غرار ما حدث معها عند تسلمها مهامها في يونيو الماضي، ذلك وفق الدكتور أحمد السقاف عضو مجلس إدارة النادي أمين الصندوق. وفق “الرياضية”.
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