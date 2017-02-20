تكفلت إدارة نادي الهلال بمبلغ طاقم التحكيم الأجنبي لمباراة فريقها أمام الاتحاد ضمن الجولة «20» يوم 5 مارس في جدة، بعد أن رفضت إدارة الاتحاد جلب حكم أجنبي يدير مباراتها أمام الهلال، وتجديد رئيس الاتحاد حاتم باعشن ثقته بالحكم المحلي في أكثر من تصريح مرئي ومسموع، مبديا تمسكه بالحكم المحلي في مباريات فريقه.
وأودعت أمس إدارة الهلال 135 ألف ريال في حساب اتحاد كرة القدم، وهو مبلغ طاقم الحكام الأجانب، قبل انتهاء فترة الطلب، تجهيزا لمباراة فريقها أمام الاتحاد في جدة. وفق “عكاظ”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج