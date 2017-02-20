أقام نادي الشرق الرياضي بالدلم دورة للرخصة D في التدريب وذلك يوم الأحد الموافق ٢٢ / ٥ / ١٤٣٨ هـ في مقر النادي , ألقى هذة الدورة المدرب الوطني أحمد البريكي والمدرب الاستكلندي ريتشي تخلل هذه الدورة جزئين النظري والعملي في التدريب على مدة ٦ ساعات وسط حضور عدداً من المدربين والرياضين في محافظة الخرج .
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